Feministes boicotegen un concert d’Itaca Band

Diversos col·lectius feministes van boicotejar dimarts un concert d’Itaca Band que s’havia de celebrar a la nit en el marc de les festes de Sants, a Barcelona. Segons expliquen els col·lectius en un comunicat, un centenar de persones, algunes amb pancartes, van manifestar el seu rebuig i van acusar els membres del grup “de cometre o encobrir” una suposada “agressió masclista”. Per la seua banda, Itaca Band, a través d’un comunicat, va lamentar ahir les acusacions –que va qualificar d’injustes i falses– i va explicar que es va decidir anul·lar el concert davant de la situació d’“inseguretat” que s’havia generat, “tant a baix com a dalt de l’escenari”. No existeix denúncia formal.