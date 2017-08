La increïble història per entregues que té a Twitter en suspens

Ho fa valent-se de desenes de tuits, per entregues, en el que podria ser el començament d’un nou format literari

Un escriptor de viatge en algun lloc amb mar relata, en temps real, una història de suspens amb dimensió paral·lela inclosa. Ho fa valent-se de desenes de tuits, per entregues, en el que podria ser el començament d’un nou format literari.

Així aquesta arrasant Manuel Bartual a Twitter des del passat 21 d’agost, quan, després de mostrar la seua pena pel futur tanqui de la revista Orgulloysatisfaccion en el seu compte personal, va començar a publicar missatges inquietants que l’han fet augmentar els seus seguidors d’un grapat a gairebé 300.000, i en alça.

"Camino de vacances des de fa un parell de dies, en un hotel a prop de la platja. Anava tot bé fins que han començat a succeir coses rares". Aquesta és l’arrencada de la història que des de dilluns passat manté enganxats a centenars de tuitaires, convertits també en actors secundaris del relat amb les seues fotos, vídeos, "memes" i tota mena de comentaris.

Des d’aleshores aquest dibuixant, cineasta i dissenyador gràfic valencià ha publicat desenes de missatges en to com de conversa entre amics, explicant les seues pors, sospites i investigacions, tot això il·lustrat amb fotos i vídeos que confereixen encara més realisme a la història.

Ho fa recorrent a una eina, Twitter, que passa de ser estàtica a conformar, missatge a missatge, una espècie de novel·la de suspens.

El segon dels seus tuits - Aquesta tarda estava llegint a la terrassa de la meua habitació quan he escoltat que la porta s’obria. I a aquest viatge he vingut sol" - ja posa el lector al camí del misteri.

És un relat en viu i viu en si mateix, ja que no només està explicat minut a minut en el mateix moment en què, suposadament, l’autor experimenta el que li passa, sinó que a més s’enriqueix amb els comentaris dels altres tuitaires, que Bartual va incloent en la seua història.

"Per als quals esteu preocupats per mi: segueixo viu!", arriba a escriure en un moment donat per tranquil·litzar els lectors preocupats per la seua integritat, en vista que, segons relata, un home idèntic a ell es passeja per allà i un altre l’espia des de la piscina del seu hotel.

El fenomen ha arribat a tal punt que en el dia d’avui diversos comptes de Twitter porten el seu nom i fins i tot clamen tractar-se de l’autèntic Manuel Bartual. "Aquest sóc jo realment, m’han tret el compte una altra vegada", diu una d’elles amb la seua mateixa foto de perfil.

En el seu joc virtual s’han ficat fins i tot altres personatges del món cultural espanyol com el director de cinema Nacho Vigalondo, que ara és també Manuel Bartual a Twitter, juntament amb altres perfils més anònims.

La història no només es mou en el temps, també en l’espai, i a mesura que passen els dies Bartual fins i tot agafa un avió fugint del seu propi jo, i manté puntualment informats els que li llegeixen amb imatges de l’avió i dels aeroports d’embarcament i desembarcament.

Aquest relat té una altra característica especial i que sembla descartar la improvisació. Des del tuit número u de les 12:46 hores de dilluns passat, l’autor s’escriu els missatges a si mateix (és a dir, en format d’"En resposta a @Manuelbartual"), el que dóna més pistes al lector que intenta desentranyar un final que encara no s’ha produït.