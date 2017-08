Mostremp reivindica la necessitat de films de culte i entreteniment

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La sisena edició de Mostremp Cinema Rural al Pallars va celebrar ahir la penúltima jornada amb diverses activitats. Entre aquestes, va destacar una taula redona moderada per l’actor i director teatral de Tremp Eduard Muntada, que portava per títol “Teatre versus cinema”. S’hi van abordar aspectes com el fet que “un bon text teatral ha de poder rodar-se i publicar-se en llibre”, a part de recordar que “el cine va començar gravant obres de teatre” i que, posteriorment, el setè art “ha ajudat a fer evolucionar el llenguatge teatral”. Els ponents van coincidir que el cine ha d’“explicar històries humanes,