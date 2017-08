El curt ‘Las vacas de Wisconsin’ guanya el festival de cine Mostremp

El curtmetratge Las vacas de Wisconsin, dirigit per Sara Traba, es va endur ahir els 2.000 € del primer premi (patrocinat per Bodegas Torres) de la sisena edició del festival Mostremp, de curts de temàtica rural, celebrat des de dijous a la capital del Pallars Jussà. El curt explica la història d’una vaca que ha deixat de donar llet, fins que la grangera descobreix que a Wisconsin els posen música perquè donin més llet i funciona. El jurat també va atorgar mencions especials per als films Mai, de Marta González, i Tarda de pesca, d’Hugo de la Riva. Els 1.000 € del premi del públic van ser per a la cinta El andar del borracho, de Pol Armengol.

Així mateix, durant la cloenda del certamen, ahir al complex cultural La Lira de Tremp, es va atorgar el premi de la secció infantil i juvenil Víctor del Val al curtmetratge A la vora d’un malson, de Rita Górritz. El jurat també va atorgar una menció per al film Gran mummy, dirigit per Ferra Castells i Adrià Ibáñez.

Jose Bergés, que es va estrenar com a director en aquesta sisena edició del certamen lleidatà, va animar tot l’equip de voluntaris i el públic que va assistir a les diferents projeccions i activitats paral·leles a continuar consolidant aquest festival de cine.