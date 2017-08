Reprenen les excavacions a la necròpolis preibèrica d'Almenara, a Agramunt

Els treballs es centren en continuar delimitant el jaciment i descobrir nous túmuls

Una Necròpolis Tumular de la primera Edat del Ferro



La Necròpolis Tumular d’Almenara data del s.VIII a.C, durant la Primera Edat del Ferro. Les primeres excavacions es van fer als anys 70, a càrrec del professor Joan Maluquer de Motes i Nicolau, moment en què es van descobrir 8 túmuls.



Des del passat 2015, en aquesta zona s’hi han fet diferents intervencions que han permès descobrir nous túmuls i recuperar aquesta zona per tal d’adequar-la per a la presentació al públic.

L’equip d’arqueòlegs que des del 2005 està treballant a la necròpolis preibèrica d’Almenara ha reprès aquesta setmana l’activitat en aquesta zona per tal de consolidar el jaciment i fer noves excavacions per localitzar nous túmuls. Segons l’arqueòleg Andreu Moya, l’objectiu principal és “donar continuïtat a la feina endegada en les anteriors campanyes i es pretén continuar delimitant el jaciment, per veure fins on s’estenen els túmuls, continuar excavant-los i preparar els túmuls que ja vam excavar en la campanya anterior per a una futura campanya de restauració”.Durant aquesta campanya, a més, s’excavarà en una nova zona, en la que s’han trobat tres nous túmuls, molt a prop del jaciment original: “L’any passat vam fer un sondeig a l’extrem occidental de l’àrea on se situa el jaciment i vam detectar la presència de tres túmuls. El que volem fer és intentar ajuntar les dues zones on tenim localitzades les estructures i poc a poc avançar els 30 metres que separen les dues zones per veure si en trobem de noves”.Actualment, els treballs de recuperació de la Necròpolis d’Almenara han fet sortir a la llum més de 20 túmuls, dels quals se n’ha restaurat 9, mentre que uns altres 6 s’han preparat per a la seva restauració i consolidació