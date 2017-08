FiraTàrrega ha venut més del 25% de les entrades anticipades

Més de 2.400 localitats d’un aforament per al públic d’unes 9.000 butaques

Compte enrere per a la 37a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, del 7 al 10 de setembre, amb previsible èxit de públic. Així ho demostra el ritme de la venda anticipada d’entrades per als espectacles en espais interiors de pagament. Fins diumenge passat, s’havia despatxat un total de 2.415 localitats, una xifra que representa més d’un 25% de l’aforament disponible per al públic. Val a recordar que FiraTàrrega, com a mercat d’arts escèniques, reserva part de l’aforament (entorn d’un 40% de les localitats) per a professionals del sector, sobretot els programadors inscrits en el certamen,