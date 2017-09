El Centre de l’Haro de Les s’estrenarà l’estiu vinent

El conseller Puig presenta una pica baptismal del XII al Museu d’Aran || Primera visita oficial com a titular de Cultura a la Val

El conseller de Cultura, Lluís Puig, es va comprometre ahir a seguir invertint en cultura i patrimoni en la primera visita oficial com a nou titular del departament a la Val d’Aran. Puig va visitar el Museu dera Val d’Aran a Vielha, en la presentació d’una nova peça, una pica baptismal dels segles XII-XIII, adquirida per la Generalitat i d’un valor “importantíssim” per a aquest equipament, com va assegurar el síndic d’Aran, Carlos Barrera. Puig també va visitar l’espai on s’ubicarà el nou centre d’interpretació de la festa de l’Haro a Les i va avançar que espera que l’estiu vinent