El Museu de Lleida presentarà noves al·legacions per les obres de Sixena

Actualitzada 01/09/2017 a les 14:13

El conseller de Cultura afirma que faran tot el possible per evitar “la foto de la Guàrdia Civil”

© La roda de premsa posterior a la reunió del consorci del Museu de Lleida. Lleonard Delshams

El consorci del Museu de Lleida presentarà en 7 o 8 dies més al·legacions a l’Audiència d’Osca contra l’ordre d’una jutge que determina el trasllat provisional de 44 obres d’art el museu lleidatà al monestir de Sixena. Així ho ha anunciat el conseller de Cultura, Lluís Puig, durant la roda de premsa posterior a la reunió del plenari del consorci, la primera amb el nou conseller i des que l’Audiència d’Osca va reconèixer que el consorci podia formar part del judici.



Sobre la possible actuació de la Guàrdia Civil al Museu de Lleida, Puig ha afirmat que “farem tot el possible perquè aquesta foto no passi”.



El conseller ha afegit que treballen per tractar d’arribar a un bon final d’aquest conflicte, que seria “que es reconegui la unitat de la col·lecció d’art del Museu de Lleida”. En aquest sentit, Puig considera que disgregar-la “obriria la caixa dels trons en altres col·leccions a nivell internacional.