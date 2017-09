Troben restes de tres soldats republicans en una fossa a Vilanova de Meià

El conseller Raül Romeva ha visitat aquest divendres els treballs a la localitat de la Noguera





mapa de fosses a catalunya

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva ha visitat aquest divendreses les tasques d'exhumació de fosses a Vilanova de Meià (Noguera), previstes al Pla de fosses 2017-2018.Actualment s’està treballant en l’exhumació de tres fosses: Rams, la Teulera i Comadugla. A Rams, on els treballs d’exhumació encara no han finalitzat, s’hi han trobat dins d’una trinxera diferents restes òssies de tres individus que correspondrien, segons la documentació, a soldats republicans. L’equip de treball ha descartat provisionalment l’excavació a la Teulera per falta d’indicis d’inhumacions en l'espai documentat. En el cas de Comadugla, les primeres prospeccions realitzades no han trobat indicis de restes antropològiques en l'espai documentat però s’hi segueix treballant en un radi d’actuació més ampli.Abans de la visita a Vilanova de Meià, Romeva i el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, han visitat els treballs d'exhumació de fosses de la Guerra Civil a Prats de Lluçanès (Osona), on s’hi han trobat fins al moment sis cossos.Durant la visita, Junqueras ha manifestat que “tenim el deure de reconstruir la memòria” i ha subratllat que “la causa de la justícia és una causa universal”. Junqueras ha dit que “el franquisme no només va matar molt sinó que va matar fins al final” i ha afegit que “de mal i de dolor n'hi va haver molt, però no tothom en va ser responsable”.Per la seva banda, el conseller Romeva ha destacat que “totes aquestes persones mereixen ser rescatades de l'oblit, i nosaltres ens mereixem recuperar-ne el record perquè formen part de la nostra història”. El conseller ha remarcat “el compromís sincer i la determinació del Govern d’arribar fins el final” i ha recordat que "el Pla de fosses i el Programa d’Identificació Genètica són exemples tangibles del compromís del Govern amb la dignitat que volem per a la nostra democràcia”.