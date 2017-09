Pau Riba, El Petit de Cal Eril, Paul Fuster i Quico el Célio, a la Slàvia

Pau Riba, El Petit de Cal Eril, Paul Fuster, Renaldo & Clara i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries seran alguns dels noms propis de la programació del segon semestre de l’any de la cafeteria Slàvia de les Borges Blanques. La nova temporada ja arrancarà el dissabte 30 de setembre amb un dels plats forts, Pau Riba, amb l’espectacle Ribaibal. A l’octubre, destaca la presència d’El Petit de Cal Eril (dia 6) i la de Paul Fuster (dia 21), que celebra els vint anys del seu primer concert en aquesta sala de la capital de les Garrigues. Al novembre, serà el torn, entre d’altres, de la banda lleidatana Renaldo & Clara (dia 4) i del grup La Iaia (dia 25). El popular grup ebrenc liderat per Quico el Célio arribarà el 9 de desembre, un mes que culminarà el dia 26 amb la ja tradicional actuació de Sant Esteve de Pau Riba & The Mortimers i el dia 30, amb la banda resident Slavianna, amb diversos músics i cantants dels Països Catalans vinculats a la història de la Slàvia, en un recital únic i irrepetible. Namina, Calmoso & The Blackfang, Hora del Joglar i CosmoSoul –banda de Madrid formada per artistes de Guinea, l’Argentina i Portugal– seran altres de les propostes d’una programació, com sempre, amb l’entrada gratuïta.