Tots units per salvar l’art

El Consorci del Museu de Lleida presentarà recursos davant de l’Audiència d’Osca per protegir les 44 obres de Sixena || El conseller Puig reclama que es reconegui la unitat de la col·lecció

L’Executiu autonòmic ja havia sol·licitat al jutjat a l’agost l’auxili de la policia judicial, però la petició va ser rebutjada. “Quan la jutge ho cregui oportú, anirem de forma immediata a recollir els béns”, va assegurar el director general de Cultura aragonès, Nacho Escuín. L’ajuntament de Vilanova de Sixena també va demanar ahir a l’Audiència que declari desert el recurs de la Generalitat, pendent encara de resolució.

“Presentarem les al·legacions que calgui per mantenir-nos ferms en el nostre dret de protegir el patrimoni.” Així de contundent es va mostrar ahir el conseller de Cultura, Lluís Puig, després de la reunió mantinguda al Museu de Lleida amb la resta dels representants de les administracions i el bisbat que integren el consorci que dirigeix l’equipament. Va ser una reunió a mig camí entre el protocol –la primera cita oficial al Museu com a nou conseller– i l’emergència, després que a finals de juliol el consorci fos admès com a part en el procés judicial per les reclamades quaranta-quatre obres d’art de Sixena que es conserven a Lleida.

Val a recordar que la titular del jutjat número 1 d’Osca, Carmen Aznar, va ordenar l’entrega provisional de les peces abans del 31 de juliol, termini ja superat, i que des d’Aragó es reclama des d’aleshores la intervenció policial al museu. En una demostració gràfica d’unió, Puig va comparèixer a la foto davant dels mitjans acompanyat del president de la Diputació, l’alcalde, el bisbe, la presidenta del consell del Segrià i els delegats del Govern i de Cultura per anunciar, en nom del consorci del Museu, la presentació en el termini de set o vuit dies de noves al·legacions davant de l’Audiència Provincial d’Osca “amb l’objectiu que es compleixi la llei de Patrimoni de Catalunya i que es respecti la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida”.

Davant de l’amenaça d’una possible ordre judicial de confiscació de les obres, amb entrada inclosa al museu de la Guàrdia Civil, Puig va afirmar que “farem tot el possible perquè no es produeixi aquesta foto, que molts desitgen veure, però presentarem tots els recursos que jurídicament puguem redactar per evitar-la”.

El titular de Cultura i màxim responsable del museu va recordar amb èmfasi que “la llei de Patrimoni del 1993 en tots aquests anys no ha sigut inconstitucional i no va en contra de cap comunitat autònoma; la seguim rigorosament i ens ha servit per protegir, conservar, restaurar i divulgar el patrimoni, no per amagar-lo, segrestar-lo o espoliar-lo”.

Puig va remarcar que la Generalitat segueix pendent de fins a tres recursos per resoldre: el d’empara davant del Constitucional, el d’apel·lació a la sentència del 2015 davant de l’Audiència d’Osca i el contenciós administratiu davant del jutjat número 1 d’Osca, i que en qualsevol cas la “foto final” que li agradaria veure és que “totes les persones que estimin el patrimoni vinguin a veure’l, però que no sigui per establir fronteres i generar falsos debats que no toquen”.

El conseller també va avisar que la possible disgregació de la col·lecció del Museu de Lleida “obriria la caixa dels trons internacional i podria repercutir en les col·leccions de tots els museus del món, la qual cosa seria un desastre”. En aquest sentit, es va preguntar si “algú s’imagina que Egipte reclamés ara una tomba del Museu Egipci de Torí. En un món virtual i de xarxes socials, no resulta lògic discutir sobre la ubicació d’unes peces d’art”.

Puig va afegir que “cap dels representants del consorci del Museu de Lleida no volem que en surtin les obres; el patrimoni molt ben conservat al Museu ja està a disposició de totes aquelles persones que vulguin gaudir-ne”.

Aragó demana a la jutge confiscar i traslladar les obres “immediatament”

El Govern d’Aragó va aprofitar ahir el primer dia hàbil judicial de setembre, després de les vacances d’agost, per presentar un escrit davant del jutjat número 1 d’Osca demanant a la jutge que autoritzi “immediatament” la confiscació i el trasllat al monestir de Sixena de les quaranta-quatre obres del Museu de Lleida.