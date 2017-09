Cadena humana de lectura amb 300 persones a Organyà

C. SANS

Núria Garcia Caldés, la guanyadora del premi Pirineu amb l’obra ‘Els gegants’

Unes tres-centes persones amants de la lectura van llegir ahir al migdia, de manera simultània i en silenci, al costat de la travessia urbana de la carretera C-14, que travessa la població d’Organyà. L’acte, que va durar 20 minuts, va sorprendre els conductors que circulaven per la via. La iniciativa, batejada amb el nom de Carrerada de Llibres, formava part del programa d’actes de la 21a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que se celebra aquest cap de setmana. L’alcalde de la localitat, Celestí Vilà, es va mostrar “sorprès” per la gran acceptació que ha tingut l’activitat, que