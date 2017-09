«D’espectadors a protagonistes»

Aquest projecte sociocultural sorgit a Juneda, que treballa per la integració de persones de col·lectius vulnerables, presenta a FiraTàrrega el muntatge ‘Welcome to paradise’, sobre la crisi dels refugiats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Incursió Social fa molts anys que treballa per als seus membres, persones de col·lectius vulnerables, la majoria convertides ja en actors i actrius. Cada any desenvolupen un tema en concret, i aquest és el torn de la crisi dels refugiats. Welcome to paradise, l’espectacle que presentaran divendres vinent a FiraTàrrega (Teatre Ateneu, 17.00 i 20.00 h), ha estat creat amb una mirada poètica però realista, emocionant. Un projecte que, tal com explica el seu director, Ramon Giné, vol fer protagonistes aquells que fins ara només eren espectadors.Com va sorgir la idea d’Incursió Social?De forma accidental. Vam començar amb cursos de