L’OJC estrena temporada amb Beethoven i Alba Ventura

L’orquestra Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) estrenarà la temporada 2017-1018 a l’Auditori de Lleida amb la interpretació del primer concert per a piano i orquestra de Beethoven al costat de la cèlebre pianista catalana Alba Ventura. Aquest concert s’inscriu encara en l’obra més clàssica de Beethoven i és un exemple de l’alegria i la vitalitat del músic alemany. Amb aquesta obra, l’orquestra simfònica lleidatana oferirà també la Tercera simfonia de Schubert, que compta així mateix amb un aire marcadament clàssic amb alguns apunts romàntics. Alba Ventura és una destacada pianista catalana que va debutar com a solista de forma molt precoç als tretze anys interpretant un concert per a piano i orquestra de Mozart al costat de Neville Marriner i l’Orquestra de Cadaqués a Sant Sebastià i Madrid. Ha actuat com a solista en molts grans auditoris del món. L’OJC, per la seua part, ha interpretat diversos concerts per a piano i orquestra de Beethoven amb diversos solistes, i també diverses simfonies d’aquest compositor i de Schubert.