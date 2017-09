Una platja a Cervera per a Blaumut

La banda grava al Teatre de la Passió el videoclip de la cançó ‘21 botons’, inclosa en el seu darrer treball, ‘Equilibri’ || Recreen una cala marítima amb tres tones de sorra

El grup Blaumut ha utilitzat fins a tres tones de sorra per recrear una platja a Cervera per al videoclip de la balada 21 botons, tema que forma part del seu darrer treball discogràfic, Equilibri. Sota la direcció de Pep Oriol i Alba Cuñé i a través del centre de producció Magical Media de Lleida, la banda amb arrels a la capital de la Segarra va recrear una autèntica cala marítima en ple escenari del Gran Teatre de la Passió. En to d’humor, la van denominar Cala Blaumut “perquè Cervera tingui finalment el que fa segles que reivindica”. La videoproducció