El pallasso diabòlic 'It' i 'El amante doble' de François Ozon, en cartellera

'Churchill' i ''Los misteriosos asesinatos de Limehouse', altres de les estrenes als cinemes

"IT": UNA ALTRA ADAPTACIÓ DEL PALLASSO DIABÒLIC QUE ATERREIX ELS NENS

"el amante doble", UN THRILLER ERÒTIC DE FRANÇOIS OZON

BRIAN COX ES CONVERTEIX EN PRIMER MINISTRE a "CHURCHILL"

"los MISTERIOSOS asesinatos DE LIMEHOUSE", UN THRILLER VICTORIÀ

Poques setmanes després de l’estrena de "La Torre oscura", una altra icònica obra 'Stephen King arriba a la cartellera, "It", el pallasso diabòlic dirigit per Andy Muschietti que s'enfronta als cinemes amb "El amante doble" de François Ozon.Després de sorprendre el 2013 amb la seua opera prima, "Mama", l’argentí Andy Muschietti torna a Hollywood amb una de les obres més cèlebres del rei del suspens Stephen King, "It", el pallasso que va començar a aterrir els nens -i no tan nens- el 1986, després ho va fer en els 90 amb una minisèrie i, ara, ho farà a la gran pantalla.El poble de Derry, a Maine, se sumeix en la commoció en els anys 80 amb les estranyes desaparicions de nens, fins que un grup de xavals, conegut com "El club dels perdedors", decideix investigar el misteri. Les indagacions els portaran al seu pitjor malson: un macabre pallasso anomenat Pennywise (Bill Skarsgard).Chloé, una jove fràgil i depressiva, inicia una psicoteràpia i s’enamora de Paul, el seu psicòleg. Al cap d’uns mesos, decideixen viure junts i ella descobreix que el seu amant li ha amagat part de la seua identitat en aquesta cinta del francès François Ozon, guanyador de la Concha de Oro de Sant Sebastià el 2012 per "En la casa"."El amante doble" va debutar al passat Festival de Cannes i està basat en la novel·la "Vides bessones", de Joyce Carol Oates. La pel·lícula, un thriller eròtic i elegant, planteja un joc amb l’espectador, còmplice de la investigació que emprèn la protagonista i de l’ambigüitat entre la realitat i la fantasia.Unes 96 hores abans del desembarcament de Normandia, Winston Churchill mostra els seus dubtes respecte a l’estratègia de la important operació. Amb el suport de la seua dona, Clementine Churchill, el primer ministre britànic haurà d’enfrontar-se als seus generals i aliats, perquè mantenir el seu lideratge mai va ser tan rellevant.Jonathan Teplitzky dirigeix "Churchill", un drama de la Segona Guerra Mundial amb guió d’Alex von Tunzelmann que protagonitzen l’escocès Brian Cox ("Braveheart"), l’actriu dos vegades nominada als Oscar Miranda Richardson (per "Damage" i "Tom & Viv") i John Slattery, qui interpretés Roger Sterling a la sèrie "Mad Men".La producció britànica "Los misteriosos asesinatos de Limehouse", dirigida per Juan Carlos Medina, va clausurar el Festival de Sitges el 2016 amb la seua història d’assassinats ambientada en l’època victoriana, i amb actors de la talla de Bill Nighy en un repartiment que completen Olivia Crooke, Sam Reid i l’espanyola María Valverde.Londres, 1880. Una sèrie d’assassinats sacsegen el ja per si mateix perillós districte de Limehouse, i els veïns comencen a conjecturar que tan monstruosos crims només poden ser obra del monstre Golem. Desesperada, la policia posa l’experimentat detectiu Kildare (Nighy) al capdavant de la investigació.