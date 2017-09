Ple en la primera nit del festival Cua d’Estiu de Fondarella

La sisena edició de Cua d’Estiu, el festival d’espectacles de petit format de Fondarella, al Pla d’Urgell, va començar amb èxit de públic divendres a la al jardí de Cal Combelles, una de les tres cases que es converteixen en escenaris del certamen.

Vermut Teatre va oferir una dosi d’humor quotidià amb l’obra Un dit de llibertat, que va posar sobre la taula qüestions controvertides i la manera que tenim d’abordar-les. El primer cap de setmana del festival estava previst que seguís ahir a la nit, també a Cal Combelles, amb l’actuació d’Oriol Ginestà. El cantautor de l’Urgell havia de presentar un concert de meditació amb bols de quars, que ell denomina música conscient.

Artistes consolidats com el cantautor de Solsona Roger Mas i el grup lleidatà Renaldo & Clara conviuran en la programació del Cua d’Estiu al llarg d’aquest setembre, amb espectacles contemporanis i originals, com el de L’Home Llop & The Astramats i altres propostes emergents en l’àmbit musical.

Destaca també la presentació d’Umbilical, el nou disc del compositor de Castellserà David Pradas, una banda sonora de la maternitat, i l’art escènic a càrrec de Cametes Teatre i Teatre de Butxaca.