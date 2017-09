Venècia encimbella Guillermo del Toro

El cineasta mexicà s’emporta el Lleó d’Or del festival de Venècia amb el conte màgic ‘La forma del agua’ || La britànica Charlotte Rampling, Copa Volpi a la millor actriu pel film ‘Hannah’

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Mostra de Venècia va encimbellar ahir a la nit el cine fantàstic del mexicà Guillermo del Toro, que es va emportar el Lleó d’Or per un conte màgic, el de La forma del agua, mentre que el francès Xavier Legrand va triomfar amb Jusqu’à la garde, amb els premis a la millor direcció i millor òpera prima. D’altra banda, les copes Volpi d’interpretació van ser per a Charlotte Rampling i Kamel El Basha. Del Toro era un dels favorits de la nit i va confirmar els pronòstics amb el primer Lleó d’Or per a un cineasta mexicà, com ell