A la venda els abonaments per a la nova temporada de l’Auditori

El públic podrà disfrutar dels tres concerts de l’OJC per quinze euros

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Auditori Municipal Enric Granados ja ha posat a la venda els abonaments per a la temporada de tardor i el públic més melòman podrà disfrutar de la nova programació d’una forma especial. Per fer-ho, l’Auditori presenta un sistema que permet assistir a tots els concerts i, per un mòdic preu, triar les localitats. Amb l’objectiu d’atansar la música a tothom, estan disponibles dos abonaments. El primer, anomenat Tardor, permet als abonats assistir a sis concerts de la temporada per un total de 66 euros. Aquest abonament inclou el concert Perles de la música coral de 5 segles, del pròxim 28