La banda lleidatana de rock psicodèlic independent Foo obrirà, el pròxim 29 de setembre, a Lleida, la gira estatal de presentació del seu nou treball discogràfic, titulat The seeker. El quartet oferirà un concert al local Grans Records, en plena festa local de Sant Miquel, com a inici d’una gira per a la qual ja compten amb una dotzena de dates confirmades fins al mes de gener. Val a destacar els concerts previstos a Madrid i Barcelona (4 i 11 de novembre, respectivament).