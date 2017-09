Rafa Melero rep la primera edició del premi de novel·la Cartagena Negra

L’escriptor lleidatà i mosso d’esquadra Rafa Melero va rebre dissabte passat el guardó de la primera edició del premi de novel·la Cartagena Negra per la seua última obra publicada, Ful. L’escriptor va ser un dels autors convidats del festival de novel·la negra que es va celebrar la setmana passada a la ciutat murciana, que també va comptar amb la presència de l’autora lleidatana Montse Sanjuan. Melero va recollir el premi, que es va resoldre el mes de juliol passat, que el certamen ha instituït per reconèixer els valors literaris d’aquelles novel·les negres publicades al llarg de l’any anterior, en aquest cas, durant el 2016. L’equip organitzador d’aquest festival dedicat a la literatura de crim i misteri va destacar, a l’hora de valorar la novel·la premiada, “la potència narrativa de l’obra, així com el plantejament de la trama i el sorprenent gir final”.

Ful, que va sortir al mercat fa poc més d’un any, compta amb una trama en la qual està molt present el tràfic de drogues i que té com a escenari el centre històric de Lleida. Melero va afirmar: “Estic molt content, perquè es premia la novel·la per mèrits propis i, a més, és la primera que atorga el festival de Cartagena.”

L’escriptor lleidatà ha publicat anteriorment les novel·les La ira del Fènix i La penitència de l’alfil.