El nu d'una model belga a les piràmides enfada el govern egipci

Va voler emular nua la figura de la reina egípcia Nefertari durant una sessió fotogràfica

La model belga Marisa Papen va voler emular nua la figura de la reina egípcia Nefertari durant una sessió fotogràfica davant les llegendàries piràmides de Guiza i al majestuós Temple de Karnak, però les imatges en les quals apareix sense roba han enfadat el Govern egipci.

Un repte fotogràfic al voltant del món van portar Papen i el seu fotògraf Jesse Walker, el mes de març passat, a aterrar a Egipte per a un periple de vuit dies, amb l’objectiu d’immortalitzar-se despullada al costat dels mil·lenaris temples faraònics.

No tot va anar com esperaven i una de les nits la van passar a presó a la ciutat de Luxor (sud) després de ser arrestats per la policia turística. El motiu: despullar-se al Temple de Karnak.

"Vaig arribar a finals de març (a Egipte) i hem estat esperant (des d’aleshores) i pensant si difondre les fotos o no i com. Sabíem que podria ser una cosa arriscada i que hi hauria reaccions negatives, però finalment decidim difondre-les perquè el món necessita veure històries com aquesta", assegura Papen a Efe en una entrevista telefònica.

Aquestes captures clandestines van ser preses el passat mes d’abril, però no han estat publicades en la seua pàgina web fins aquest setembre, una qüestió que ha enfadat el Ministeri d’Antiguitats egipci, que ja va haver de torejar el 2015 amb un enregistrament clandestí d’un vídeo de contingut adult en la mateixa àrea.

Als peus de Keops, Kefrén i Micerinos, les tres piràmides que s’erigeixen a Guiza, als afores del Caire, Papen, de 25 anys, es va amagar per posar durant uns instants en el marc d’un projecte on la seua pell despulla sempre gaudeix de l’aire lliure.

Assegura que juntament amb el seu fotògraf van ser caçats en plena sessió de fotos per treballadors egipcis que rondaven el terreny àrid de les piràmides. Tanmateix, van poder escapolir-se sense problemes després de passar-los 20 dòlars sota la mà.

Segons relata, el tercer dia d’aquest viatge van conèixer un egipci que els va facilitar la tarda següent que es desenvolupés sense cap tipus d’obstacles el projecte anhelat a les piràmides.

Li van explicar quina classe d’"art" era el que volien crear, així com que no es tractava de pornografia. La seua resposta va ser una gran rialla, a més que estaven "bojos", encara que va acceptar, explica Papen.

"Hem gaudit de bones converses amb els egipcis i hi ha gent que ens ha ajudat. Però hem tingut problemes perquè no sóc una persona religiosa i és difícil crear una mica així", argüeix la model, que després d’acabar els seus estudis de Màrqueting a Bèlgica va decidir fer la maleta per desenvolupar el seu projecte, denominat: "La meua illa".

Papen subratlla que "hi ha una gran diferència entre la nuesa i el porno", encara que després del seu periple pel conservador Egipte comenta que "sembla que per als egipcis la nuesa significa porno i no veuen res artístic en això".

Al temple de Karnak, a Lúxor, unes instantànies fetes entre les ancestrals columnes mentre es passejava tal com va venir al món van portar model i fotògraf a la presó, on van passar una nit.

"Quan vam ser arrestats, vam haver d’esborrar totes les fotos. Formatem la targeta, però coneixíem un programa per recuperar les imatges", assegura.

Segons un comunicat difós després de la publicació de les fotografies pel Ministeri d’Antiguitats egipci, es van prendre "totes les mesures legals" en el marc de la seua determinació d’impedir qualsevol acte "que contradigui els valors i la moral del poble egipci".

El Ministeri va indicar que quan van ser detinguts la model va adduir que volia aparèixer "com la reina Nefertari", l’esposa favorita de Ramsés II, faraó de la XIX dinastia de l’Imperi Nou (1539-1075 a.C.).

Papen va haver d’explicar tot davant d’un jutge, que finalment els va posar en llibertat sense càrrecs, però els va advertir de "no fer mai més això tan estúpid i vergonyós".

Ara, insisteix a Efe en la seua "estranyesa" pel fet que els jeroglífics dibuixats i les estàtues aixecades en els esmentats monuments mostrin a dones seminues i que ella no pugui mostrar-se de la mateixa manera.

"Que diguin que és il·legal (la qual cosa he fet) a les piràmides i al Temple de Karnak és una cosa estranya. A més, ells ni el van construir. Com poden dir que (aquesta terra) pertany a la religió? No pertany a la religió, així que ells han d’investigar i saber del que estan parlant", rasa.

Després d’aquesta experiència, addueix que no té pensat tornar "aviat" a un país àrab, encara que assenyala que possiblement viatgi en un futur per realitzar un projecte similar. "Ja veurem", rebla amb un riure enigmàtic.