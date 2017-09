Festa pop-rock a Lleida

Love of Lesbian, cap de cartell del San Miguel Music Explorers || També amb Renaldo & Clara, Mishima i Richard & Chris

Els barcelonins Love of Lesbian, en el marc de l’actual gira de l’àlbum El poeta Halley, seran demà dissabte els caps de cartell de la segona edició del San Miguel Music Explorers, que se celebrarà en ple centre de producció de la firma cervesera a Lleida, a partir de les 18.00 h (22 €). El grup lleidatà Renaldo & Clara obrirà la festa, seguit pel quintet pop Mishima, que va presentar al maig el seu últim disc, Ara i res. Els següents a actuar seran Love of Lesbian, amb el seu pop-rock indie. La banda barcelonina liderada per Santi Balmes s’ha guanyat un renom gràcies a gairebé vint anys als escenaris, vuit discos i nombroses gires per tot el país. Richard & Chris (Belle and Sebastian), amb el seu DJ Set, seran els encarregats de posar el fermall a la festa passada la mitjanit. El festival, obert només a majors de 18 anys, inclourà una àmplia oferta gastronòmica de food trucks i cerveses del grup San Miguel, que tancarà així el seixantè aniversari a Catalunya.