L’Eix de Lleida es vestirà de música del 2 al 10 d’octubre amb el Girando con... Fest

Uns quaranta establiments de l’Eix Comercial de Lleida es vestiran de música del 2 al 10 d’octubre amb el Girando con... Fest, un festival impulsat pel fotògraf i discjòquei lleidatà Rafa Ariño. Els comerços exhibiran als aparadors fotografies de gran format de gires musicals de grups pop-rock indie com Los Planetas, Sidonie, Vetusta Morla, Love of Lesbian, La Casa Azul o Amaral, entre d’altres, captades per Ariño durant els últims quatre anys. El dijous 5 d’octubre, la plaça Sant Joan acollirà un DJ set amb Axel Pi (bateria de Sidonie), Guille Milkyway (La Casa Azul) i el mateix Rafa Ariño. El president de l’associació de comerços de l’Eix, Llorenç González, va explicar ahir que “es tracta d’una d’original campanya de promoció i dinamització del comerç; apostem perquè la gent vingui a passejar i disfrutar de les fotos i la música”.