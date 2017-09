Somnis de Picasso, Dalí i Miró, a la galeria ‘lleidatana’ Mayoral

Fins al gener, a l’espai d’art barceloní fundat pel galerista de Verdú

La galeria d’art Mayoral de Barcelona, fundada pel galerista de Verdú Manel Mayoral, va obrir ahir al públic l’exposició L’espai dels somnis, una selecció d’obres que analitzen quina importància va tenir el somni com a constructor del llenguatge artístic del segle XX. Comissariada pel crític d’art Vicenç Altaió, la mostra compta amb teles d’artistes tan rellevants com Dalí, Miró, Magritte, Picasso, Tàpies, Brossa o DuchampEl comissari de la mostra, Vicenç Altaió, va assegurar que les obres exposades són “pròpies d’un museu”. L’exposició, oberta fins al 5 de gener, està estructurada en dos grans blocs: el de “somiar desperts”, liderat per