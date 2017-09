La festa dels actors de Cervera

La Nit del Teatre Viu reuneix més d’un centenar d’aficionats a les arts escèniques al Gran Teatre de la Passió || Més de 500 espectadors gaudeixen d’aquesta cita de la setmana cultural Isagoge

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La novena edició de la Nit del Teatre Viu va obrir oficialment divendres a la nit la 41a setmana cultural Isagoge de Cervera, amb la participació de més d’un centenar d’actors locals. El festival es va prolongar durant cinc hores continuades de teatre durant les quals es van presentar un total de setze esquetxos. Si bé la majoria de les obres eren dirigides per professionals de l’escena, com Pep Oriol, Gemma i Anna Llort o David Mora, la majoria dels actors eren amateurs, integrants de les companyies locals i també de diversos col·lectius i entitats de la ciutat, com el