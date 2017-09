Un vermut blues, aperitiu del festival d’Albatàrrec

La cinquena edició reuneix el millor dels quatre primers anys || Culmina avui al migdia amb un concurs de grups novells

La jornada central de la cinquena edició del Festival Blues & Plus d’Albatàrrec va arrancar ahir al migdia amb concerts a l’hora del vermut a l’escenari del passeig d’aquesta localitat del Segrià. Va obrir el foc The Chain Smokers Band, conjunt que acompanya el duo Iván Oliveras (veu i harmòniques) i Edu Pérez (guitarra i cors), amb temes propis i versions que van des del blues fins al soul, passant pel rythm & blues, el jazz i el rock. El Vermut & Blues va culminar amb l’actuació del quintet de joves de Cerdanyola Bon Jam, ex-Nail Clippers, finalistes del concurs que va organitzar el festival d’Albatàrrec l’any passat. El certamen estava previst que seguís ahir a la nit amb Trizia Band, un conjunt liderat per la cantant sevillana Trizia –participant de l’edició del 2005 d’Operación Triunfo–, i que va culminar amb dos de les bandes estrella aquest any del festival: els barcelonins The Teasers Blues Band, presentant els temes del seu primer àlbum, Blue truck, i els bascos Travellin’ Brothers, guanyadors de l’European Blues Challenge 2015 a Brussel·les (millor banda europea) i finalistes de l’International Blues Challenge 2015 a Memphis (les vuit millors del món).

Albatàrrec acomiadarà el festival avui al migdia, amb el concurs Blues & Plus de bandes novelles.