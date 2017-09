Lady Gaga posposa els seus concerts a Barcelona i tota la gira Europea

La cancel·lació es deu a un dolor físic sever, segons Live Nation

Lady Gaga ha posposat l’etapa europea de la gira Joanne World Tour, que havia de començar el 21 de setembre a Barcelona i acabar el 28 d’octubre a Colònia (Alemanya), per un dolor físic sever que li impedeix d’actuar, segons ha informat aquest dilluns Live Nation.



Lady Gaga tenia previst actuar al Palau Sant Jordi de Barcelona els propers dies 21 i 22 de setembre, concerts per als quals des de fa dies hi ha admiradors acampats a la muntanya de Montjuïc esperant que s’obrissin les portes per ser els primers en accedir al recinte i poder veure de prop la seua diva.



La gira s’ajorna fins principis del 2018 per recomanació dels metges, segons les esmentades fonts, que han afegit que la cantant està "desolada davant de la idea que els seus fans hagin d’esperar per veure-la sobre l’escenari" i "envia el seu amor a tots els fans d’Europa", als quals "agraeix tot el seu suport i compressió". "L’artista planeja passar les properes set setmanes treballant proactivament amb els seus metges per superar aquests dolors que encara afecten a la seua vida diària" i, "per quan reprengui la gira, vol oferir als seus fans la millor versió del xou que ha creat per a ells", segons el comunicat.



Les persones que tenen entrada per a les dates europees "l’han de conservar a l’espera de més notícies sobre la seua devolució o validesa", segons Live Nation, que espera facilitar tota la informació "tan aviat com sigui possible". Live Nation i Lady Gaga demanen "sinceres disculpes pels inconvenients que aquesta situació pugui causar" al públic europeu i aclareixen que la segona etapa nord-americana de la gira continuarà com estava prevista.