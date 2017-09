Vetusta Morla publicarà el 10 de novembre el seu quart disc d'estudi

Portarà per títol "Mismo sitio, distinto lugar"

Vetusta Morla ha anunciat aquest dilluns la publicació el proper 10 de novembre del seu quart disc d’estudi, que portarà per títol "Mismo sitio, distinto lugar" i serà un dels llançaments més esperats de l’any a Espanya.

El disc és, en paraules de la nota de premsa de Sony Music, un "emocionant i necessari trajecte" que ha portat al grup madrileny des del seu local d’assaig fins els mítics Hansa Studios de Berlín, els Tarbox Road Studios de Cassadaga (EUA) i el també llegendari Sterling Sound de Nova York..

Es tracta de les parades necessàries perquè Vetusta Morla treballés al costat de professionals de la talla de Dave Fridmann, exintegrant de Mercury Rev, col·laborador habitual de Mogwai i responsable de discos com "Oracular Spectacular" de MGMT o "Cuatro caminos" de Café Tacvba. Ell s’ha ocupat de les mescles.

"Mismo sitio, distinto lugar" ha estat produït juntament amb Campi Campón, nom associat a instruments insòlits i músics com Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Marlango, i Greg Calbi, responsable de la masterización d’aquest disc i d’àlbums com "Young Americans" de David Bowie o "Born to run" de Bruce Springsteen.

Seran 10 els talls que inclourà aquest quart treball d’estudi de la banda: "Deséame Suerte", "El Discurso del Rey", "Palmeras en La Mancha", "Consejo de Sabios", "23 de Junio", "Guerra Civil", "Te lo Digo a Ti", "Punto sin Retorno", "La Vieja Escuela" i "Mismo Sitio, Distinto Lugar".

Vetusta Morla és el grup independent de més èxit comercial a Espanya, amb diversos discos d’or, i va iniciar la seua carrera el 2008 amb "Un dia en el mundo", al que van succeir "Mapas" (2011) i "La deriva" (2014), l’àlbum més guardonat de la història dels premis que concedeix l’UFI (Unión Fonográfica Independiente).