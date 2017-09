Dos estius seguits de visites rècord a Sant Climent de Taüll

Amb gairebé 31.000 persones de juny a agost, un 28% més que l’any 2015

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’església de Sant Climent de Taüll, la joia del conjunt de temples romànics de la Vall de Boí Patrimoni Mundial de la Unesco, ha rebut aquest estiu la visita de gairebé 31.000 persones. Aquesta xifra suposa un increment de prop del 28% de visitants els dos últims estius, quan de juny a agost del 2015 va comptabilitzar la visita de 24.000 persones. L’augment de públic provocada per l’estrena a finals del 2013 de la projecció audiovisual (màping) a l’absis de Sant Climent presidit pel Pantocràtor no ha deixat de notar-se any rere any des d’aleshores, sobretot en l’època estiuenca de