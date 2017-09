Els barcelonins Two Empty Bottles guanyen el Blues & Plus d’Albatàrrec

La banda barcelonina Two Empty Bottles va guanyar diumenge el concurs de grups novells Blues & Plus amb què es va tancar la cinquena edició del Festival de Blues d’Albatàrrec. El quartet, malgrat que va actuar sense el bateria, absent a última hora per qüestions familiars, es va emportar el guardó del certamen superant els altres dos conjunts finalistes: The Black Slats, de Tarragona, i Cristina Partner & The Black Souls, de Rubí. Els guanyadors comptaran amb dos actuacions remunerades al festival d’Albatàrrec de l’any que ve i també a la propera edició del Festival Blues de Benicàssim, al juny. El concurs va posar el fermall a tres jornades de concerts i activitats per als amants del blues. Rosa Jové, responsable de la Comunitat de Blues de Lleida –organitzadors de l’esdeveniment amb l’ajuntament i l’IEI–, va expressar la seua satisfacció pel desenvolupament del festival, que va reunir més de dos mil espectadors i que va arrancar la nit de divendres amb les actuacions de Lone Rhino Club i A Contra Blues. Dissabte va ser el torn de Trizia Band, The Teasers i Trevellin’Brothers.