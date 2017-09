La cultura popular, eix dels 150 actes de les Festes de Tardor

Del 28 de setembre i l’1 d’octubre amb dos revetlles, gegants i correfoc

La cultura popular tornarà a ser una de les principals apostes de les Festes de Tardor de Lleida, que tindran lloc entre els dies 28 de setembre i 1 d’octubre. Fins i tot el cartell d’aquesta edició, una il·lustració de Lo Marraco, n’és una bona mostra. Els seus autors, Jordi Trepat i Albert Farré, de Parèntesi Estudi, van explicar ahir durant la presentació dels festejos que “li hem volgut donar un color intens a la que és la figura més icònica de l’imaginari col·lectiu”. Per la seua part, l’alcalde, Àngel Ros, va explicar que “una de les novetats serà la presència dels gegants a la Zona Alta”. Serà el diumenge 1 d’octubre a les 12.00 hores amb sortida a la plaça Pau Casals. Aquest és un dels aproximadament 150 actes que s’han programat, segons va informar la tinent d’alcalde i responsable de Cultura, Montse Parra, “amb un pressupost d’uns 100.000 euros, com el de l’any passat, i amb propostes per a tots els gustos”.

La plaça del Dipòsit acollirà dos revetlles, el dijous 28, amb The Chronickles i La Sra. Tomasa, i el dissabte 30, amb Jodie Cash Fingers i The Buttshakers. El divendres 29, l’Auditori Enric Granados acollirà el concert de Blaumut amb el seu nou disc Equilibri. L’entrada costa 18 euros. Ros també va anunciar que el pregoner serà Santi Lapeira, director del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya i del Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts amb seu al Magical Media. Altres cites ineludibles seran el Seguici (el divendres 29 a les 11.30 hores), l’edició número 21 de la Gran Nit del Foc (el dissabte 30 a les 20.30 hores) i la Diada Castellera, el dissabte a la tarda amb els Castellers de Lleida i la Colla Vella del Xiquets de Valls, entre d’altres.

Per la seua part, la Sirollada va denunciar que la Paeria els ha deixat sense poder fer els seus actes a la plaça Panera “per haver presentat la sol·licitud fora de termini”. Tanmateix, tenen previst fer-ne una vintena i estan negociant amb la Generalitat la cessió de l’antic edifici de Magisteri.