SEGRE entrega avui els premis dels Relats d’Estiu

A Alice Tapiol, de Benavent, i Alfred Barrau, de Lleida || A les 18.00 a la inauguració del curs de l’Escola d’Escriptura

El Cafè del Teatre acollirà avui a les 18.00 la inauguració de curs de l’Escola d’Escriptura de Lleida, un acte conduït per la periodista Núria Mora durant el qual s’entregaran els premis als millors Relats d’Estiu de SEGRE. Alice Tapiol Breeze, de Benavent de Segrià, és la guanyadora del premi del jurat pel seu text Cesària d’una nit d’estiu, que li valdrà una matrícula per a un curs de l’Escola d’Escriptura de Lleida i una subscripció semestral prèmium a l’edició digital de SEGRE.El jurat, format per Mertxe París, Rosario Curiel i Teresa Muñoz, escriptores i professores de l’Escola d’Escriptura de