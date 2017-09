Novel·la juvenil sobre el passat jueu de Tàrrega

Tàrrega va presentar dimecres la novel·la històrica Una aventura al call de Tàrrega, de l’editorial local La Calaixera i dirigida al públic juvenil, que narra el passat medieval jueu de la capital de l’Urgell. L’obra descriu com vivia la comunitat jueva a la Tàrrega medieval, amb especial referència a la matança de l’any 1348. La novel·la és obra de la periodista Gemma Peris i s’acompanya d’il·lustracions de la dissenyadora Maria Alba Minguell. Text i il·lustracions són d’un estil proper als joves, com un còmic, per facilitar la lectura. El llibre és aquest curs lectura obligatòria entre els més de 280 alumnes de 6è de Primària de les cinc escoles de Tàrrega i els de 2n d’ESO del col·legi Sant Josep. Els regidors Raül Palacios i Gabriel Lacambra van destacar que “aquesta novel·la permetrà difondre el nostre patrimoni cultural entre els més joves”.