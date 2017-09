Un jove targarí amb síndrome de Down reivindica a través de l'art les capacitats de les persones

Impulsa juntament amb el seu pare el projecte ‘I am able’, produït per l'Insitut d'Estudis Ilerdencs i amb la col·laboració del Grup SEGRE

S'inaugurarà el dia 28 de setembre a les 19.30 h, a la Sala Gòtica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de la Diputació de Lleida, i es podrà visitar fins al dia 4 de desembre de 2017. L'exposició ha estat produïda i organitzada per l'IEI, i compta amb la col·laboració de Down Lleida, SEGRE, LLEIDA TV i Postureig Lleida.

Quim Vilamajó és un jove de Tàrrega de 21 anys, amb síndrome de Down, que impulsa juntament amb el seu pare el projecte artístic i documental I am able (Jo sóc capaç) amb l'objectiu de reivindicar les capacitats de totes les persones. En Quim i el seu pare van decidir posar-se a treballar amb I am able l'any 2015, a partir d'una experiència prèvia que ambdós havien iniciat el 2011, on a través d'un videoblog ( www.elmondelquim.wordrpress.com ), en Quim s'expressava sobre la seva pròpia condició i realitat. El videoblog El Món del Quim, que en l'actualitat compta amb més de cent mil visites úniques, va tenir molt bona acollida des dels seus inicis, un fet que va portar al pare i al fill a pensar un nou repte. Així, ara, a través dels llenguatges artístics, obren una nova via de comunicació cap a la societat a través del món de l'art. L'objectiu: ajudar a canviar la mirada que la societat té sobre les persones amb discapacitat intel·lectual.I am able és un projecte singular i inèdit, col·laboratiu i de caràcter transmèdia. Consta d'una exposició multidisciplinària, que s'inaugurarà el dia 28 de setembre a la Sala Gòtica de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida, i que mostrarà fotografies i textos realitzats per Quim Vilamajó, un vídeo en gran format en què en Quim parla sobre la seva experiència vital; d'un canal a Twitter on es demana als usuaris una reflexió sobre el concepte «capacitat»; d'un web informatiu del projecte (); activitats i tallers per a escolars; i culminarà amb un llibre autoeditat que veurà la llum el 2019 i que contindrà l'experiència acumulada al llarg de tot aquest temps.