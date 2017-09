Frenada a la restauració de la Seu Vella

La intervenció estatal del pressupost de la Generalitat paralitza les obres al monument previstes aquesta tardor || El Turó aprova un pressupost per al 2018 d’una mica més de 740.000 euros

Jornada de clarobscurs ahir per a la Seu Vella de Lleida. Si al migdia el comitè executiu i el Consell General del Consorci del Turó aprovaven el pressupost per a l’any que ve i anunciaven l’arrancada abans de final d’any de les previstes obres de restauració al claustre, la Porta dels Apòstols i el campanar, a última hora de la tarda la conselleria de Cultura va lamentar en un comunicat que la intervenció per part de l’Estat dels comptes de la Generalitat paralitzarà una trentena d’actuacions del departament, la primera i una de les més importants, la restauració del principal conjunt monumental lleidatà. El comunicat, en el qual el conseller Lluís Puig va qualificar la mesura de l’Estat d’“atemptat que afecta tots els ciutadans de Catalunya”, xifra en 830.000 euros la quantitat ara congelada que s’havia de destinar a les obres a la Seu Vella. Hores abans d’aquest anunci, tant el delegat de Cultura a Lleida, Josep Borrell, com la tinent d’alcalde i regidor Montse Parra, que va presidir les reunions del comitè executiu i el Consell General, van confiar que l’actual situació política que viu Catalunya “no afectarà ni retardarà les obres”.

Borrell fins i tot va arribar a xifrar en un 3% la possible caiguda de la venda d’entrades al monument a causa del tancament per obres del claustre i el campanar, que “molt probablement s’ompliran de bastides abans de final d’any”. Representants dels partits PDeCAT i ERC es van absentar de les reunions per reivindicar que l’equip de govern de la Paeria es posicioni davant de l’1 d’octubre (més informació a la pàgina 7).

A banda de les obres al Turó, la conselleria de Cultura va assegurar que la intervenció dels pressupostos frenarà també partides de compres del Pla Nacional de Fotografia (297.000 euros) i del Pla Integral de les Arts Visuals (101.000 euros), i l’organització d’exposicions itinerants o, en l’àmbit de les biblioteques, suspendrà activitats pendents de foment de la lectura, jornades professionals i treballs tècnics del catàleg i carnet únic de Catalunya, entre d’altres.

D’altra banda, Parra va informar que la Seu Vella va rebre del gener a l’agost un total de 60.147 visitants, la qual cosa representa un increment del 5,4% respecte al mateix període de l’any passat, quan es van superar lleugerament els 57.000. La comissió executiva del Turó va aprovar el pressupost per a l’any 2018, que ascendirà a poc més de 740.000 euros, lleugerament per sota del de l’exercici actual. Borrell va recordar que “des que va arrancar la nova gestió del monument s’han racionalitzat les despeses i el pressupost tindrà una línia continuista”.

Ara, l’entrada única a l’antiga Suda costa 3 euros i si s’opta pels dos monuments l’accés costa 7 euros. Per tant, la visita als dos conjunts sortirà 1 euro més barata, malgrat que si només es vol entrar a la Seu Vella resultarà 1 euro més cara.