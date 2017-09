Wenders i al·legats a favor de les directores obren Sant Sebastià

“Que el cine els acompanyi.” Amb aquestes paraules de les actrius Leticia Dolera i Anne Igartiburu va quedar ahir inaugurat el 65 Festival de Sant Sebastià, nou dies en què la ciutat quedarà atrapada per una “onada cinèfila”. En la primera cerimònia del certamen l’actriu sueca Alicia Vikander va presentar al costat de Wim Wenders la pel·lícula va obrir el Festival, Inmersiós, amb la qual el director alemany competeix per la

Concha

d’Or. Per Wenders és “un gran plaer” estar de tornada a Sant Sebastià, igual que John Malkovich, que presideix el jurat i que es va mostrar “encantat” de tornar a un certamen que ha visitat “moltes vegades”.En aquesta primera jornada també hi va haver un al·legat a favor de les dones directores abans de fer la seua aparició a l’escenari Carla Simon, la jove realitzadora catalana autora de l’aplaudida Estiu 1993, que va destacar que “és important que la dona aporti i comparteixi la seua visió” en el cine.El lehendakari, Iñigo Urkullu, va ser un dels convidats a aquest acte, igual que el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que entregarà avui el Premio Nacional de Cinematografía a Antonio Banderas, hores després de ratificar que hi haurà una baixada de l’IVA del cine pròximament.