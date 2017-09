L'Arquitectour comptarà amb activitats infantils i una instal·lació a l'Eix Comercial

Se celebra els dies 7 i 8 d'octubre amb motiu del Dia Mundial de l'Arquitectura

Oferirà dos rutes guiades per arquitectes per habitatges i edificis emblemàtics de la ciutat de Lleida que habitualment no estan oberts al públic

El MiniArquitectour està adreçat a tots aquells que dissabte vinguin acompanyats d’infants menors de 12 anys. S’oferirà una activitat paral·lela que inclourà una visita i un taller que es durà a terme mentre duri la visita (de 10.00 a 13.00 h). Es tracta d’una iniciativa dirigida per arquitectes amb l’objectiu d’apropar l’arquitectura als més petits de la casa i que tota la família pugui gaudir de l’experiència. Caldrà inscripció prèvia.



D’altra banda, del 2 al 8 d’octubre, a la plaça de les Comèdies de Lleida, s’instal·larà un estand informatiu per promoure i donar visibilitat a l’arquitectura i, especialment, els edificis que es visitaran durant l’Arquitectour 2017. També hi haurà un espai per a les edicions dels anys anteriors, així com, per al “merchandising” de l’esdeveniment (samarretes, bosses, material de difusió).

Activitats per apropar l’arquitectura als més petits, el MiniArquitectour, i una instal·lació informativa de caràcter efímer durant tota una setmana a la plaça de les Comèdies són les novetats més destacades de la tercera edició d’ Arquitectour Lleida.La iniciativa, organitzada per la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), se celebrarà el cap de setmana del 7 i 8 d’octubre i oferirà dos rutes guiades per arquitectes per habitatges i edificis emblemàtics de la ciutat de Lleida que habitualment no estan oberts al públic.L’esdeveniment s’organitza coincidint amb el Dia Mundial de l’Arquitectura (2 d’octubre), és gratuït i està obert a tota la ciutadania, prèvia inscripció al 973 234 051 o a junta.lle@coac.net. L’inici dels itineraris serà a les 10.00 h des de diferents punts-