Fusió de hip-hop i percussió, aquest dijous a la Llotja de Lleida

En el marc de la celebració de les Festes de Tardor de Lleida, el Teatre de la Llotja s’omple aquest dijous de música electrònica amb Vibra, un espectacle que uneix la dansa hip-hop dels ballarins de Brodas Bros i la percussió del grup Brincadeira.

L’obra, una coproducció del Festival Grec de l’any passat que arriba a Lleida després d’haver participat en una gira mundial per països com Alemanya, Suïssa, Luxemburg, Itàlia i la Xina, utilitza el tambor, la guitarra elèctrica i la bateria per connectar la dansa urbana amb els sons de la percussió. I és que, segons el director artístic de Brodas Bros, Lluc Fruitós, “la música està composta a través del moviment. És com un vestit fet a mida”. Amb aquesta proposta, la companyia Brodas Bros, que fa deu anys que mostra el seu hip-hop mediterrani per tot el món, introdueix noves tècniques a la seua expressió artística amb l’objectiu d’oferir un xou més enèrgic. Per fer-ho, ha recorregut a Brincadeira, una formació que té més d’una dècada de recorregut professional en projectes de percussió de caràcter social.