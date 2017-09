El Musiquem Lleida!, amb nou públic

El festival, del 6 al 8 d’octubre, organitzarà també activitats vinculades a llibres, cine i gastronomia || Comptarà amb dotze grups, un més que l’any passat, que oferiran vint-i-cinc concerts

L’edició número dotze del festival Musiquem Lleida!, que se celebrarà del 6 al 8 d’octubre, no només insistirà en l’objectiu fonamental del certamen, que és treure la música al carrer per atansar-la a la gent, sinó que en aquesta ocasió buscarà també nous públics, amb l’organització d’una sèrie d’activitats paral·leles vinculades al món del llibre, el cine i, fins i tot, la gastronomia. Propostes paral·leles en les quals els impulsors del festival, la Coral Shalom, han aconseguit involucrar la Federació d’Hostaleria de Lleida i els gremis de Forners i Llibreters de la capital del Segrià. El Musiquem Lleida! comptarà així amb dotze formacions, una més que l’any passat, que oferiran un total de vint-i-cinc concerts, dos més que el 2016. El públic podrà disfrutar de la música en set espais de Lleida –entre aquests, les places Paeria i Ricard Viñes i el pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs–, a més de les localitats de Torrebesses, el Vilosell, la Granja d’Escarp i Térmens.

A més de l’habitual participació de la Coral Shalom, que cada any protagonitza el concert de cloenda del festival, el Musiquem Lleida! comptarà amb formacions locals com el grup folk La Ruta de les Estrelles i el quartet vocal Mezzos, de Cervera, en un cartell heterogeni pel que fa a gèneres i procedències: des del pianista de Molins de Rei Bernat Català o el Cor Exaudio d’Igualada fins al trio galaicoportuguès I Colori dell’Armonia, la música ètnica de l’Orquestra Basarab, la singular combinació de txistu i marimba del duo basc Haize eta Zur o el trio Kahlo, format per una pianista navarresa, un violinista mexicà i una violoncel·lista búlgara.

D’altra banda, el Musiquem Lleida! anirà al cine amb la projecció aquest dissabte, dia 30, a Screenbox Funatic (20.00 h), de la pel·lícula Un tango más, de Wim Wenders, amb xarrada tanguista inclosa a càrrec de Josep M. Terres i Neus Alzuria. Per la seua banda, les llibreries lluiran als aparadors una presència de llibres de música més àmplia, mentre que diversos restaurants de la ciutat comptaran amb música en directe a càrrec de grups d’estudiants del Conservatori. A més, el Gremi de Forners ha preparat unes postres especials amb el nom del festival.

En la presentació de la nova edició del festival, a l’antic convent de Santa Clara, la presidenta de la Coral Shalom, Teresa Carrera, va desitjar que “la música de qualitat arribi a formar part de la vida quotidiana de la ciutat”. Josep Borrell, delegat de Cultura, va valorar la música com “un servei social i factor essencial per al creixement de les persones i les comunitats”. La directora de l’IEI, Montse Macià, va destacar “l’extensió del festival pel territori”, en aquesta ocasió, amb concerts també a Torrebesses, el Vilosell, la Granja d’Escarp i Térmens. Finalment, Antoni Llevot va valorar des de l’òptica de la Paeria l’objectiu de “sensibilització per la música” que persegueix aquest certamen.