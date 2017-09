La primera dansa ‘nacional’, al novembre a la Llotja

S’estrena avui al Mercat de les Flors i viatjarà per divuit ciutats

El departament de Cultura de la Generalitat, en coordinació i producció executiva del Mercat de les Flors de Barcelona, va presentar ahir la primera producció nacional de dansa a Catalunya, un projecte que té com a objectiu visibilitzar, compartir i atansar els creadors de dansa catalans a públics més amplis. La producció és una peça de gran format escènic que s’estrenarà avui al Mercat de les Flors i que posteriorment viatjarà per divuit teatres municipals de tot Catalunya, entre els quals es troba el de la Llotja de Lleida, on podrà veure’s el 10 de novembre.

Es tracta d’un programa doble de la mà dels coreògrafs Roser López Espinosa –que estrenarà L’estol– i Thomas Noone, establert des de fa més de quinze anys a Barcelona –amb Many–, que van ser elegits per concurs públic d’entre vuit projectes presentats. López, que ha treballat amb coreògrafs com Àngels Margarit o Cesc Gelabert, pren com a punt de partida a L’Estol el viatge migratori de les aus i el desig de volar. Many, per la seua banda, és una peça abstracta que té com a fil conductor el moviment i la música. El conseller de Cultura, Lluís Puig, va presentar ahir aquesta iniciativa acompanyat dels coreògrafs i de representants de teatres catalans, entre els quals el coordinador teatral de Lleida, Llorenç Corbella.