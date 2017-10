La fotografia i el pop rock prenen l’Eix fins al dia 10

Ariño inaugura el festival ‘Girando con...’, que inclou una quarantena d’imatges

Una quarantena d’aparadors d’establiments de l’Eix Comercial es converteixen fins al dia 10 d’octubre en escenaris musicals. No és que acullin concerts sinó que exhibeixen imatges de gran format de gires de grups com Los Planetas, Vetusta Morla, Sidonie, Love of Lesbian, La Casa Azul o Amaral, entre molts altres. Es tracta de fotografies fetes durant els últims quatre anys pel fotògraf i discjòquei lleidatà Rafa Ariño. Formen part del festival Girando con..., impulsat per Ariño en el qual es fusionaran la música i la fotografia a parts iguals. Així, per exemple, a banda de l’exposició de fotografies, aquest dijous