El mural de l'artista Oriol Arumí guanya el premi del públic del Torrefarrera Street Art Festival

Actualitzada 04/10/2017 a les 18:03

© El mural d'Oriol Arumí . Torrefarrera Street Art Festival

El mural realitzat per l'artista Oriol Arumí ha estat l'escollit pels torrefarrerins com a guanyador del premi del públic del Torrefarrera Street Art Festival, dotat amb 500 euros. Aquest treball ha rebut 48 dels 116 vots vàlids materialitzats a través de la web de participació habilitada per l'ajuntament.



El grafit guanyador ocupa dues parets de la bàscula de la partida de Malpartit amb una superfície de 85,80 i 45 metres quadrats respectivament.



El segon mural més votat, amb 47 vots, ha estat el de l'artista colombiana Zurik i el tercer, amb 35 vots, ha estat el del valencià Xolaka, tots dos ubicats a l'exterior del centre de salut de la localitat.



En l'obra guanyadora del premi del públic destaquen la figura d'una nena envoltada de colors saturats i variats, que generen un impacte visual de contrast amb l’entorn. El somriure de la protagonista transmet alegria i optimisme i transporta l'observador del mural a la infantesa.



Recentment, el treball que l'artista madrileny Sfhir va realitzar en aquesta primera edició del Torrefarrera Street Art Festival ha estat seleccionat per StreetArt360.net com un dels millors murals del món duts a terme al setembre.