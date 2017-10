Arumí guanya el premi del públic del Torrefarrera Street Art Festival

El mural realitzat per l’artista Oriol Arumí va resultar escollit pel públic com a guanyador del premi del públic del Torrefarrera Street Art Festival dotat amb 500 euros. Aquest treball va rebre 48 dels 116 vots vàlids materialitzats a través del web de participació habilitat per l’ajuntament de Torrefarrera per a aquest efecte.

El grafiti guanyador ocupa dos parets de la bàscula de la partida de Malpartit amb una superfície de 85,80 i 45 metres quadrats respectivament. A l’obra destaca la figura d’una nena envoltada de colors saturats i variats, que generen un impacte visual de contrast amb l’entorn. El seu somriure transmet alegria. El segon mural més votat, amb 47 vots, va ser el de l’artista colombiana Zurik i el tercer, amb 35 vots, el del valencià Xolaka.