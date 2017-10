El britànic Kazuo Ishiguro, premi Nobel de Literatura 2017

EFE Actualitzada 05/10/2017 a les 13:26

© Kazuo Ishiguro EFE

El britànic Kazuo Ishiguro ha estat guardonat aquest dijous amb el premi Nobel de Literatura 2017 per les seues "novel·les de gran força emocional", que han descobert "l’abisme més enllà del nostre il·lusori sentiment de connexió amb el món", va anunciar l’Acadèmia sueca.



Ishiguro és autor de vuit llibres, entre els que destaca "The Remains of the Day" (1989), el títol del qual en espanyol és "Los restos del día", però més conegut com "Lo que queda del día", que va ser l’elegit per a la pel·lícula protagonitzada per Anthony Hopkins el 1993.



Els temes més recurrents a la seua obra, va explicar l’Acadèmia sueca, són la memòria, el temps i l’autoengany.

El guardonat també s’ha endinsat en la ciència-ficció amb la seua obra distòpica "Never let em go" ("Mai no m’abandonis", el 2005) i en el seu últim treball, "The buried giant" ("El gegant enterrat", 2015), va explorar "com la memòria es relaciona amb l’oblit, la història amb el present i la fantasia amb la realitat," explica el fallo.



Ishiguro va nàixer el 1954 a Nagashaki i va viure al Japó fins els cinc anys, ja que el 1960 la seua família es va traslladar al Regne Unit, on el seu pare va treballar com a oceanògraf.



L’escriptor va estudiar Filologia Anglesa i Filosofia a la Universitat de Kent i va participar en un curs d’escriptura creativa a la Universitat d’East Anglia, moment en què va començar a publicar contes.



La seua primera novel·la, "A Pale View of Hills" ("Pàl·lida llum als turons") va ser publicada el 1982 i amb ella va obtenir el premi Winifred Holtby Memorial, però va ser el 1988 amb "The Remains of the Day" quan es va consagrar després de guanyar el Booker Prize. Succeeix en el Nobel de Literatura al poeta i cantant nord-americà Bob Dylan, el primer cantautor que obtenia aquest premi, una elecció inesperada i no exempta de polèmica que va rescatar les lletres nord-americanes dos dècades després del triomf de la novel·lista Toni Morrison el 1993.



La dotació del Nobel és de 9 milions de corones sueques (943.784 euros, 1,1 milions de dòlars) després que aquest any la fundació augmentés la suma de les seues distincions per primera vegada en cinc anys.



Després de l’anunci d’avui, demà es donarà a conèixer el de la Pau; i el d’Economia es farà públic el dilluns següent.