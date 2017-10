Mestres de la pintura flamenca

CaixaForum Lleida obre la temporada amb una selecció inèdita a l’Estat espanyol de quadres del Museu d’Art i Història de Ginebra || Mig centenar de teles d’artistes dels segles XVI i XVII

El centre cultural CaixaForum Lleida va obrir ahir la nova temporada d’exposicions amb la primera mostra que se celebra a Espanya amb la selecció més important de pintura flamenca i holandesa dels segles XVI i XVII procedent de Suïssa. Es tracta de mig centenar de quadres cedits per a l’ocasió pel Museu d’Art i Història de Ginebra, que atresora la col·lecció més important fora dels Països Baixos d’artistes d’aquesta època. No hi ha obres d’algunes de les estrelles del Segle d’Or de la pintura flamenca, això és Rubens, El Bosco o Rembrandt, exclusius de grans museus internacionals, però el públic pot gaudir de teles de grans mestres de l’època com Pieter Brueghel el Jove, Jan Brueghel el Vell, Van Goyen, Cornelis Cornelisz, Nicolaes Maes, David Teniers o Philips Wouwerman.

La comissària de l’exposició i conservadora del museu de Ginebra Mayte García Julliard va impartir una conferència inaugural abans de l’obertura al públic de la mostra, que podrà visitar-se fins al 14 de gener i que a partir de llavors farà intinerari també pels centres CaixaForum de Girona i de Tarragona. García Julliard va explicar que al llarg dels segles XVI i XVII els Països Baixos del sud (la catòlica Flandes) i del nord (la protestant Holanda) “van viure un desenvolupament econòmic sense precedents, en part gràcies als ports d’Anvers i Amsterdam, la qual cosa va propiciar el creixement d’una burgesia adinerada aficionada a l’art”. Així, “des del punt de vista artístic, aquesta època s’ha considerat com l’autèntic Segle d’Or flamencoholandès, amb profusió d’artistes i de tallers que van convertir la pintura en una professió molt atractiva”. Ignasi Miró, director de l’àrea de Cultura de la Fundació La Caixa, va assegurar que aquesta mostra “contribueix a explicar la història de la pintura europea” i se suma a l’objectiu de “presentar exposicions singulars amb col·leccions gairebé inexistents als nostres museus”. Els quaranta-vuit quadres estan distribuïts en quatre àrees diferenciades per gèneres: paisatges, retrats, naturalesa morta i flors, al·legories i escenes de la Història Sagrada i arquitectura i escenes de vida quotidiana.

Obres de mecenes i grans famílies de la Ginebra del segle XIX

El Museu d’Art i Història de Ginebra té, juntament amb el Museu de Belles Arts de Basilea i la Kunsthaus de Zuric, una de les principals col·leccions suïsses d’art des del Renaixement fins a l’època contemporània. Entre les més de 6.000 obres de la pinacoteca ginebrina, destaquen les més de 200 del Segle d’Or flamencoholandès, una selecció de les quals poden veure’s ara a Lleida, per primera vegada a l’Estat espanyol. La comissària, Mayte García Julliard, va explicar que “bona part d’aquestes teles van ser adquirides per les grans famílies i mecenes de Ginebra des de finals del XVIII i sobretot durant el XIX, quan la puixança dels negocis els va portar a interessar-se pel col·leccionisme d’art i en especial per la pintura flamenca”. “A través de compres i donacions al museu, han sortit a poc a poc a la llum”, va afegir.