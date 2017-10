Cervera implica tota la ciutat en la segona edició de la Vila del Llibre

El 21 i 22 d’octubre, amb unes 80 activitats

El cap de setmana del 21 i 22 d’octubre, la segona edició de Cervera, Vila del Llibre omplirà el carrer Major de la capital de la Segarra amb un mercat de trenta-quatre editorials, un programa amb més de vuitanta activitats literàries per a tots els públics i l’obertura de diferents espais reconvertits o inspirats en llibreries, a més de tallers d’arts gràfiques i d’enquadernació de llibres. El mateix cartell que anuncia aquesta segona edició recupera una imatge d’un taller d’arts gràfiques del carrer Major de mitjans del segle XX. A la presentació, l’alcalde, Ramon Royes, va explicar ahir que la Vila del Llibre de Cervera “és el vaixell insígnia d’aquest projecte que es va obrint pas a Catalunya, i ho volem fer transformant el carrer Major mitjançant una proposta cultural i econòmica que permeti la seua recuperació”. El regidor de Cultura, Jaume Rossich, va assenyalar que, durant el primer any com a Vila del Llibre, més de 3.000 persones van visitar els Encants del Llibre i van comprar uns 1.800 volums. Rossich va avançar que el certamen estarà dedicat el 2018 a Manuel de Pedrolo, en el centenari del seu naixement. La present edició serà apadrinada pel poeta de Guissona Jordi Pàmias. Com ja va avançar SEGRE, l’esdeveniment comptarà amb la visita d’escriptors com Carme Riera, Xavier Bosch, Sílvia Soler o Andreu Carranza.