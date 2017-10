El bar del Museu, tancat a l’espera de nou concessionari

La Generalitat confia a reobrir l’equipament a començaments de novembre

El servei de bar cafeteria del Museu de Lleida està tancat al públic des de l’agost passat, al complir-se els quatre anys de la concessió a l’anterior firma adjudicatària i a l’espera de renovar-se el plec de condicions per als nous aspirants a gestionar aquest equipament. De fet, ja hi ha almenys set representants d’empreses interessats a accedir a la gestió del fins ara denominat Cafè del Museu. El director dels serveis territorials del departament de Cultura de la Generalitat a Lleida, Josep Borrell, va confirmar a SEGRE que “estem preparant un plec de condicions per al contracte i la