L’art més antic, a Santa Linya

A la Cova Gran apareixen gravats del paleolític, d’entre 10.000 o 12.000 anys d’antiguitat || Els experts reclamen preservar l’espai i evitar la presència incontrolada d’escaladors

Els treballs d’excavació i investigació a la Cova Gran de Santa Linya –declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i situat a les Avellanes i Santa Linya– han posat al descobert gravats d’entre 10.000 i 12.000 anys d’antiguitat, pertanyents al paleolític, la qual cosa els converteix en les manifestacions artístiques més antigues trobades a Catalunya. Es tracta de gravats paleolítics o epipaleolítics abstractes o geomètrics i s’hi pot apreciar un rastre molt degradat d’elements pictòrics afectats per l’exposició a la intempèrie. Aquestes troballes es remunten a la campanya d’excavació del 2016, efectuada per l’equip liderat per Rafael Mora, arqueòleg i catedràtic