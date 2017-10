Església copta renovada a Cervera

La parròquia dels Dolors obre les portes per donar a conèixer la seua transformació || La comunitat copta de la Segarra, amb 300 fidels, és una de les més nombroses d’Espanya

L’associació Campanar de Cervera organitzarà demà, a les 18.00 hores, una visita a l’església dels Dolors per donar a conèixer la transformació integral que ha experimentat en els últims mesos aquest temple construït el 1725. Des de fa gairebé una dècada, la parròquia va cedir aquest temple a la comunitat de coptes ortodoxos i és aquí on celebren les litúrgies. Val a destacar que, amb tres-cents feligresos, és la comunitat copta més gran d’Espanya. Aquest any han transformat íntegrament l’interior de l’església. El temple està format per una sola nau amb una gran quantitat d’icones als laterals i s’han recuperat